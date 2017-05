Preso em Seropédica traficante interestadual de drogas

Foi preso em flagrante, neste domingo (21), Roberto Carlos da Rosa, de 20 anos, pelos crimes de tráfico de drogas, receptação de veículo roubado e adulteração de sinal identificador de veículo.

O criminoso foi abordado, e conduzido à 48ª DP (Seropédica), por agentes da PRF, quando trafegava pela Avenida Presidente Dutra em um veículo Ford fusion branco, roubado no Rio Grande do Sul. O carro tinha a placa adulterada e transportava no porta-malas 382 quilos de maconha. A droga era de origem do Paraná.