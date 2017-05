Justiça condena empresários do Rio por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro

A 2ª Vara Federal Criminal de Niterói, na região metropolitana do Rio, condenou o empresário João Luís Fernandes de Almeida a 20 anos e 4 meses de prisão e multa. Também foram condenados os empresários Jessé Pinheiro de Souza e Paulo Jorge de Almeida Oliveira a penas de 15 anos e 3 meses de reclusão e multa. Os três foram receberam sentença pelos crimes de sonegação fiscal, de contribuição previdenciária e lavagem de dinheiro.

De acordo com o procurador da República, Eduardo André Lopes Pinto, que ofereceu a denúncia, foram investigados livros contábeis, declarações do imposto de renda e documentos da Casa de Cereais Prisma, estabelecimento varejista de produtos alimentícios, no bairro de Icaraí, em Niterói, e de outras seis empresas do grupo, autuadas pela Receita Federal por sonegação de tributos em valor superior a R$ 28 milhões, entre 1999 e 2003.

O grupo é acusado ainda de omissão de recolhimento no valor de R$ 98 mil em contribuições previdenciárias aos cofres do INSS, além de utilizar a empresa Stock Center para ocultar bens e valores obtidos com as atividades da organização criminosa. Cabe recurso da decisão.