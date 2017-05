Firjan: atividade econômica das empresas do Leste Fluminense apresenta piora

A Sondagem Industrial do Sistema Firjan, divulgada na sexta-feira, 19, aponta piora na atividade econômica do Leste Fluminense, em março. O volume de produção recuou (42,6 pontos) e a demanda foi suprida pela redução dos níveis de estoques (45,2 pontos), que, inclusive, ficaram abaixo do planejado (35,7 pontos).

Diante do cenário adverso, os indicadores mostram que os empresários da região são os mais pessimistas do estado do Rio de Janeiro. As indústrias continuaram operando abaixo da média histórica, com apenas 52% de utilização da capacidade instalada, e, por isso, o número de empregados continuou caindo (40,5 pontos).

A pesquisa é um levantamento de opinião empresarial e os indicadores variam de zero a 100 pontos. Os valores abaixo de 50 indicam redução ou pessimismo e acima de 50 representam aumento ou otimismo.

A sondagem indica que, com relação à situação financeira (38,1 pontos), em março, os industriários apresentaram insatisfação. A dificuldade de acesso ao crédito (28,8 pontos) e as baixas margens de lucro operacional (35,9 pontos) contribuíram para o resultado que, também foi observado em todo o estado do Rio.

O pessimismo dos empresários fluminenses continua para os próximos seis meses. A expectativa é de queda na demanda por produtos (43,3 pontos) e, consequentemente, queda na compra de matérias-primas (43,5 pontos). Inclusive, a região Leste Fluminense é a única do estado que continua pessimista em relação à demanda por produtos.

A incerteza quanto ao ritmo de recuperação da atividade industrial, tanto interna como externa (37,5 pontos), ainda é um empecilho na retomada dos investimentos (35,4 pontos) e na contratação de empregados (38,4 pontos).

Participaram da Sondagem Industrial empresas dos 16 municípios atendidos pela Representação Regional FIRJAN/CIRJ Leste Fluminense: Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim e Tanguá.