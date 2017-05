Bandidos assaltam e agridem funcionários de supermercado da Lapa

Três homens com armas de fogo e facas roubaram o supermercado Extra que fica na Rua Riachuelo, na Lapa, e renderam e agrediram um segurança e mais dois funcionários do local com coronhadas. O assalto ocorreu por volta das 5h30 desta segunda-feira (22).

O supermercado ainda estava fechado durante a ação dos bandidos. O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá) e ainda não há informações sobre o que foi levado pelos bandidos. Os funcionários agredidos foram levados para o hospital e o estado de saúde dos três é estável.