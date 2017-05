PSDB-RJ defende renúncia de Temer

A comissão executiva do diretório do PSDB no Rio de Janeiro se reuniu neste sábado (20) e decidiu apoiar a renúncia do presidente Michel Temer e a saída de ministros filiados ao partido do governo. O diretório defende, ainda, que, caso Temer não renuncie, o PSDB entre com pedido de impeachment no Congresso Nacional.

"Diante das revelações provenientes da delação da JBS, entendemos que o presidente da república não dispõe de condições políticas e éticas para dissipar a grave instabilidade que impera no país e prosseguir liderando o processo de reformas que tanto necessitamos", informa o comunicado do PSDB-RJ.

O PSDB nacional ainda não decidiu sobre a permanência ou não no governo Temer.

Além de Michel Temer, as gravações do dono da JBS, Joesley Batista, atingem o senador Aécio Neves (PSDB), que foi afastado do cargo parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e da presidência do partido. Segundo a delação de Joesley, Aécio fazia insistentes pedidos de dinheiro à empresa e solicitou R$ 2 milhões para pagar seus advogados em processos da Lava Jato.