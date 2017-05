Prefeitura e Estado seguem com operação conjunta de ordenamento urbano na Lapa

O primeiro dia da operação conjunta realizada na Lapa pela Prefeitura do Rio com o Governo do Estado resultou em mais medidas de orientação do que de punição aos frequentadores do tradicional reduto boêmio da cidade. Na ação iniciada às 19h desta sexta-feira, dia 19, e concluída por volta das 4h, foram ao todo 11 infrações de trânsito, além de 26 notificações a ambulantes cadastrados e sete multas por desobediência às regras do programa Lixo Zero. Coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) com a Secretaria de Estado de Cultura (SEC), a operação será retomada às 19h deste sábado, 20, e segue até a manhã deste domingo, dia 21.

Braço operacional da Seop, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) está atuando em cada dia com 75 GMs cuidando do patrulhamento e ordenamento urbano, outros seis operando o trânsito e mais três em apoio às ações do Lixo Zero, feitas por oito fiscais da Comlurb. Pela Prefeitura, participam também equipes das Coordenações de Licenciamento e Fiscalização (CLF), de Gestão do Espaço Urbano (CGEU) e de Feiras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI) e Superintendência do Centro. A operação conta ainda com o apoio de agentes do programa Lapa Presente (parceria da Fecomércio com o Governo do Estado) e do 5º Batalhão de Polícia Militar (Praça da Harmonia).

A operação foi articulada em reunião do secretário de Ordem Pública, Paulo Amendola, com representantes da Superintendência de Artes da SEC que falaram da necessidade de ações para proporcionar sensação de segurança a frequentadores e comerciantes da área, e também coibir a presença excessiva de ambulantes, o que prejudica estabelecimentos comerciais. Os fiscais conferiram alvarás e regras para a ocupação, como o número de cadeiras nas calçadas, sem que nenhuma mercadoria fosse recolhida. “O nosso objetivo não é sair multando ou punindo. Nossa ação é a de fiscalizar e apoiar os técnicos competentes de cada área, priorizando sempre a orientação”, disse o subinspetor E.B da Silva, que comanda a Unidade Operacional da GM no Centro.

O assessor de Políticas Públicas e Operações da Superintendência do Centro, William França, ressaltou que a Lapa já recebe operação rotineira, mas que a desse fim de semana é uma ação integrada, abrangendo mais segmentos. “A ideia é fazer um ordenamento urbano na região como forma de resgatar a imagem da Lapa como ponto turístico, permitindo que toda a área volte a ser frequentada como antes”, adiantou William França.