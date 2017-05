Policiais rodoviários federais alertam adolescentes sobre malefícios das drogas 

Na noite de sábado (20), agentes da PRF do Grupo de Operação com Cães realizaram palestra no Colégio Estadual Prof. Alcina Rodrigues Lima para mais de 100 jovens que participavam do 34° Encontro de Adolescentes com Cristo da Paróquia São Sebastião de Itaipu, Arquidiocese de Niterói.

O tema da palestra foi "Problemas atuais na adolescência", com o enfoque sobre os malefícios e armadilhas dos entorpecentes.

Ao final, foi realizada uma simulação com os cães Apolo e Meg, especialistas no faro de Entorpecentes.