Guardas detêm dois homens flagrados por câmeras furtando turistas em Ipanema

Guardas municipais do 1º Grupamento Especial de Praia prenderam, na tarde de quinta-feira, dia 19, José Paulo Dias Francisco e José Reinaldo da Silva Aleixo flagrados pelas câmeras de videomonitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO) furtando a câmera fotográfica de duas turistas americanas no calçadão da Praia de Ipanema, na altura da Rua Teixeira de Melo.

Os guardas. que atuam em uma das tendas operacionais da Praia de Ipanema, foram acionados por operadores do CCO que monitoraram a ação dos criminosos.

Seguindo orientações, a equipe do GEP fez o cerco e conseguiu prendê-los na Avenida Viera Souto, na esquina com Rua Rainha Elizabeth. Os dois homens foram reconhecidos pelas vítimas e levados para a Delegacia de Apoio ao Turista (Leblon), onde o caso foi registrado.