Fiscais do Ipem/RJ começam amanhã operação São João

Fiscais da diretoria de Pré-Medidos do Instituto de Pesos e Medidas do Rio de Janeiro (Ipem/RJ) dão início amanhã, à partir das 10h, na operação São João, que tem a finalidade de coletar amostras de produtos comercializados durante as festas juninas para verificar se estão dentro das normas estabelecidas por lei.

Serão recolhidos produtos como amendoim, paçocas, pé de moleque, canjica, milho de pipoca, vinhos, aguardentes de cana e melados; além de estalinho, bombinhas e demais produtos comercializados nas festas. Todos serão encaminhados para análise no laboratório do órgão para saber se o peso e quantidade, por exemplo, está de acordo com o indicado na embalagem.

De acordo com Petrônio Lima, coordenador técnico da diretoria de Pré Medidos do órgão, nessa época do ano onde é grande o número de festas juninas em toda a cidade, o que aumenta o número de ligações para a ouvidoria de consumidores preocupados com possíveis irregularidades. Para ele, isso é sinal de que os eles estão mais atentos a seus direitos, e irão cobrar sempre que se sentirem lesados.

Para o presidente do Ipem/RJ, Manoel Rampine, é importante que o consumidor na hora que for comprar produtos embalados, verifique principalmente a data de validade e o aspecto do produto e, caso haja dúvida em relação ao peso, ele pode na mesma hora reclamar na direção do estabelecimento .

- Se a diferença for muito grande, mesmo com uma balança do próprio estabelecimento é possível verificar a irregularidade. Por exemplo, se o produto apresentar peso igual ao informado na embalagem é sinal de que há um problema, pois o peso da embalagem deve ser descontado do total. Além disso, é importante verificar também o prazo da validade do produto adquirido. O que não pode acontecer é ele levar gato por lebre — defendeu Rampine.

Caso sejam encontradas irregularidades nos produtos analisados em laboratório, o fabricante será notificado e terá um prazo de dez dias para apresentar defesa. Caso contrário, pode receber multa de R$ 100 a R$ 10 mil. Em caso de dúvidas o consumidor pode ligar para a ouvidoria do Ipem/RJ através do telefone 0800-282-3040, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.