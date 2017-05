Deflagrada operação “BR393 Livre” pela delegacia de Sapucaia 

Agentes da 108ª DP (Sapucaia) prenderam, nesta sexta feira, deflagraram a operação “BR393 Livre” que faz referência à estrada Federal utilizada por traficantes para recebimento e "escoamento" de drogas ilícitas.

De acordo com informações do delegado Nei José Ramos Loureiro, as investigações iniciaram há cerca de um mês e foi apurado que Uilker Monteiro Fonseca, após adquirir entorpecentes com um homem conhecido como "2T", revendia as substâncias ilícitas para Três Rios e Paraíba Do Sul/RJ.

Informou ainda que durante o curso das investigações verificou-se, em tese, a participação de outras oito pessoas na empreitada criminosa liderada por Uilker.

O delegado disse que após atividades de inteligência e monitoramento, representou pela prisão cautelar de Uilker e busca e apreensão na residência de todos os envolvidos, sendo todos os pleitos deferidos pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Três Rios.

Em diligência para cumprir a busca deferida foram encontrados 93 pinos de cocaína, um tablete de maconha e material para “endolação”, mas o chefe da associação criminosa não estava no local.

Durante a operação os policiais encontraram ainda, 80 pinos de cocaína, um tablete de maconha, duas "buchas" de maconha, 764 reais em espécie, 48 etiquetas com a inscrição "Magis Azul 10" e "CV" e dois aparelhos celulares, na residência de Maicon da Silva Pires, um dos envolvidos no tráfico.

Disseram ainda que na residência de Marcos Vinícius, também investigado, foram encontrados dois sacolés de maconha que seriam de Maria de Fátima Gomes para consumo próprio. Maria de Fátima foi conduzida até a delegacia e após consulta a sistema policial verificou-se que ela estava evadida do sistema carcerário fluminense, sendo presa em recaptura de evadido.

Nei Loureiro finalizou dizendo que novas buscas por Uilker serão realizadas e as investigações e demais atos de polícia judiciária prosseguem com o objetivo de desbaratar o esquema criminoso.