Rio tem sexta-feira com chuva, frio e ressaca

A chegada de uma frente fria à cidade do Rio no fim da tarde de ontem (17) faz com o carioca tenha uma sexta-feira com muitas nuvens e chuva em pontos isolados. O dia será de tempo instável devido a áreas de instabilidade, formadas pelos ventos em altitude sobre a capital.

Os ventos terão intensidade fraca a moderada, e as temperaturas apresentarão pequeno declínio, sendo 23°C a máxima prevista e 16°C a mínima. Apesar do céu nublado, os aeroportos Santos Dumont e Internacional RioGaleão, mesmo operando por instrumentos, têm pistas abertas para pouso e decolagem. Os voos estão dentro do horário, não havendo até agora registro de atrasos.

A sensação térmica no momento é de 17° (graus Celsius). Os ventos e a ressaca que atingiram a cidade levaram a prefeitura a fechar a ciclovia Tim Maia, no trecho entre São Conrado e a Barra da Tijuca, desde as 9h20 dessa quinta-feira (18). A medida foi tomada devido ao registro de ondas com mais de 2 metros de altura e período de pico maior do que 15 segundos, um dos indicadores para o fechamento da ciclovia.

As condições do mar e dos ventos são os principais critérios observados pela prefeitura do Rio para garantir a segurança dos usuários. Os protocolos de interdição são acionados quando se registram ondas com altura igual ou maior que 2 metros, com período de pico igual ou maior que 15 segundos, ou quando o Instituto Nacional de Meteorologia registra ventos iguais ou superiores a 90 km/h.

A prefeitura recomenda que a população evite permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca e respeite as orientações de fechamento em sinalizações e de agentes públicos na ciclovia.

A Marinha informa que as ondas de até 3 metros de altura deverão continuar a atingir o litoral do Rio até as 9h deste sábado (20). A população deve evitar o banho em áreas que estejam em condições de ressaca e evitar a prática de esportes no mar. Além disso, os pescadores devem evitar navegar em pequenas embarcações.