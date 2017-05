Shopping Grande Rio traz posto de coleta de sangue para São João de Meriti

Devido ao grande interesse da população em doar sangue na Semana da Saúde promovida pelo Shopping Grande Rio, no mês de abril, o shopping traz novamente, nos dias 18 e 19 de maio, (quinta e sexta-feira), um posto móvel de coleta de sangue ao empreendimento, na Baixada Fluminense. A ação acontece na loja Q515, no térreo do prédio Rio Poupa Tempo, das 10h às 14h.

O Hemorio ressalta que não há risco de contrair doenças doando sangue e informa que o horário da coleta varia de acordo com o número de doadores. Serão cadastradas 120 pessoas por dia. A ação pode encerrar antes da hora prevista, caso atinja o total de candidatos a serem atendidos.

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde, e não estar resfriado ou com alergias, no momento da coleta. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar comidas gordurosas quatro horas antes da doação e bebidas alcoólicas 12 horas antes, além de portar documento de identidade oficial, com foto. Para quem tem mais de 61 anos, a doação é segura, apenas se a pessoa já doou anteriormente. Mais informações podem ser adquiridas através do site www.hemorio.rj.gov.br

A coleta de sangue é rápida e pode durar até dez minutos. Antes disso, o doador tem que fazer um cadastro com documento oficial com foto e responder um questionário para que seja avaliada possível situação ou doença impeditiva. O doador também será examinado por um profissional de saúde para avaliação de pessoas com alto risco de transmissão de doenças pelo sangue.

O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti/ RJ. Telefone: (21) 2430-5111.