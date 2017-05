Filho de Sérgio Cabral aparece na delação recebendo propinas

O depoimento do dono da JBS, Joesley Batista, atingiu o filho do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. O deputado federal Marco Antônio Cabral (PMDB), segundo a delação, recebia propina pela concessão de benefícios fiscais de uma fábrica da Vigor (parte do grupo J&F, de Joesley) em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. As informações são da coluna do Lauro Jardim.

Em resposta à reportagem, Marco Antônio Cabral enviou mensagem à coluna afirmando que nunca se reuniu com qualquer doador da sua campanha para solicitar recursos, tarefa essa que era exclusiva do seu pai, Sérgio Cabral, preso desde o final do ano passado. Segundo Marco Antônio, sua única função era “ir para rua pedir votos”.