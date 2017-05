Ambulatório do Hospital Graffée Guinle realiza 1500 cirurgias e comemora marco histórico

O serviço ambulatorial que realiza cirurgias de pequeno porte do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle acaba de alcançar um marco histórico: a marca de 1500 cirurgias de pequeno porte em apenas quatro meses de programa.

Com o cirurgião plástico Ricardo Cavalcanti Ribeiro à frente do serviço de cirurgia plástica do hospital, a equipe médica conseguiu zerar a fila de espera, que em 2016 tinha pacientes que chegavam a aguardar por cinco anos.

O sucesso se deve à realização de mutirões para atender a pacientes com procedimentos como retirada de tumores de pele e lesões pequenas.

Para celebrar o resultado, nesta sexta-feira, 19 de maio, o prefeito Marcelo Crivella, e o novo secretário municipal de Saúde, Carlos Eduardo de Mattos, vão visitar as dependências do ambulatório para conhecer o projeto.

A iniciativa conta com o apoio do diretor do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, Fernando Ferry, que já comemora os resultados e apóia novas iniciativas na mesma direção.