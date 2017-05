Taís Araújo sofre ataques racistas após participação em programa de TV

A atriz Taís Araújo foi vítima de ataques racistas na internet na manhã desta quarta-feira (17), depois que se recusou a provar um prato com abóbora no programa de Ana Maria Braga.

"Era pobre feia continua feia paga esse mico em ser malducada (sic) essa Tais Araujo", escreveu um internauta. "Comia até pão seco quando morava na favela agora fica fazendo cu doce...", publicou outro.

"Essa neguinha ta se achando", escreveu outro perfil.

Não é a primeira vez a atriz sofre ataques racistas na web. Em novembro de 2015, ela foi alvo de racismo e declarou: "Não vou me intimidar".

Em sua página no Facebook, Taís comentou que se divertiu com a situação do programa. "No intervalo eu avisei que não comeria e a Ana aproveitou pra brincar com a situação. Achei tudo muito divertido!", escreveu em resposta a um comentário.