Prefeitura do Rio participa de operação integrada de ordenamento no Galeão

A Prefeitura do Rio participa, desde 7h desta quarta-feira (17), de operação conjunta de ordenamento urbano com a PM, a Polícia Civil e o Detro para coibir desordens no Aeroporto Internacional Tom Jobim. As equipes estão de olho no estacionamento irregular, no transporte ilegal de passageiros, comércio ambulante não autorizado e até furtos e outros crimes registrados nos setores de embarque e desembarque do Terminal 2.

A Seop está presente com a Guarda Municipal e a Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer). Reforçam a ação a Coordenadoria de Gestão do Espaço Urbano (CGEU, da Secretaria Municipal de Fazenda), a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) e a Comlurb. Solicitada pela Concessionária Rio Galeão, a ação é um dos resultados práticos do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que vem atuando na definição de estratégias de prevenção e combate à criminalidade envolvendo órgãos de todas as esferas.

Até as 11h, a operação conjunta registrou 52 infrações por estacionamento irregular, removeu 13 veículos, sendo 11 carros e duas vans, para o depósito da prefeitura, além de lacrar três táxis irregulares. A equipe do Lixo Zero aplicou 13 autuações por guimba de cigarro. Houve ainda três retenções de mercadorias de ambulantes que vendiam produtos perecíveis.