Cooperativa de reciclagem será instalada na Rocinha

O programa De Olho no Lixo ganhou espaço para instalação de uma cooperativa de reciclagem na Rocinha, na Zona Sul. Um muro de 36 metros de comprimento pintado pelo grafiteiro Carlos Esquivel, o Acme, que tem obra no Boulevard Olímpico, marcou o início do trabalho. O projeto ambiental, que atua em ações para a redução do descarte irregular de resíduos sólidos e seus impactos, tem o objetivo de sensibilizar a consciência ambiental nos moradores.

O evento contou ainda com a visita dos organizadores do núcleo Os Protetores da Baía de Guanabara, que pertence ao programa De Olho no Lixo Baía de Guanabara, do Complexo da Maré. Eles estiveram nas atuais sedes do Funk Verde e do Ecomoda.

Responsável pela montagem do programa Rocinha Recicla, Ricardo Gonçalves disse que o projeto transformou a visão dos moradores da comunidade sobre o lixo.

– Os moradores trazem os resíduos e depositam na caçamba da Comlurb. O material que pode ser reaproveitado, eles entregam para a gente – afirmou Ricardo.

À frente do Ecomoda, que oferece qualificação em moda sustentável, Almir França disse que as oficinas também ensinam aos alunos a empreender.

– Fazemos o reaproveitamento de 100% do material. Minimizamos o impacto ambiental e ajudo os participantes a pensar em como empreender o produto – afirmou Almir.

Coordenadora do Funk Verde, Regina Café ressalta que o projeto, além da sensibilização ambiental, fornece formação musical aos participantes. O programa ensina percussão e teoria musical com o reaproveitamento de materiais retirados do lixo para a confecção de instrumentos musicais.

– Aqui formamos jovens e crianças que criam os instrumentos. Procuramos chegar o mais perto possível da sonoridade dos instrumentos industrializados. Formamos músicos e pessoas melhores – explicou Regina.

Cooperação

O programa De Olho no Lixo Rocinha é fruto de cooperação técnica entre a Secretaria do Ambiente, Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e o Viva Rio Socioambiental, com recursos da Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj).

Já o programa De Olho no Lixo Baía de Guanabara, realizado nas comunidades Roquete Pinto e Praia de Ramos, no Complexo da Maré, tem como parceiros o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e o Programa de Saneamento dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (PSAM).