Carro com criança dentro é roubado em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio

Na noite da última terça-feira (16), criminosos roubaram um carro com uma criança de quatro anos no banco de trás. O caso aconteceu no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A polícia foi acionada, e houve uma perseguição de 25 quilômetros pelas ruas da região. O desespero da família do menino durou duas horas.

De acordo com a mãe da criança, ela foi levar o filho no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, mas não conseguiu vaga para internar o menino e retornou ao cara para levá-lo a outro hospital, quando foi abordada por dois assaltantes armados. A mãe não conseguiu retirar o filho que já estava preso na cadeirinha quando os bandidos deram partida e fugiram com o carro.

A polícia foi acionada por uma testemunha e deu um alerta para as equipes que faziam patrulhamento pela região. PMs do Batalhão de Vias Expressas (BPVE) viram o carro passando na Avenida Brasil e iniciaram a perseguição que durou duas horas e percorreu 25 quilômetros nas ruas do bairro.

Os suspeitos conseguiram fugir e o carro foi recuperado. O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu). De acordo com a polícia, na fuga, os bandidos atiraram acertando o capô do carro. Devido à presença da criança no veículo os policiais optaram por não atirar de volta, evitando o risco de atingir o menino.