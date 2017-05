Três homens são presos por não pagamento de pensão alimentícia

Agentes da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta segunda-feira (15/05), Celso Santos Barbosa Neto, Gerson Rosa do Couto e Oliver Emmanuel da Silva Junior, em cumprimento a mandados de prisão por débito de pensão alimentícia.

Eles foram detidos e presos durante uma operação deflagrada pela unidade para capturar criminosos procurados pela Justiça.

De acordo com o delegado titular Nei José Ramos Loureiro , Oliver Emmanuel da Silva Junior, e possui 11 passagens de crimes em seu relatório de vida pregressa entre as quais receptação, sequestro ou cárcere privado, estupro e estupro de vulnerável, corrupção de menores, extorsão, coação no curso do processo, apologia ao crime, porte de drogas, ameaça e lesão corporal.