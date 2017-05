Rio vacinou mais de 1,5 milhão de pessoas contra a gripe; meta é de 4,5 milhões

Os 92 municípios fluminenses vacinaram 1.556.976 pessoas contra a gripe até ontem (15). Apesar do Dia D de mobilização, no último sábado (13), mais da metade do público-alvo da campanha no Rio de Janeiro ainda precisa ser imunizado. Até agora, 42,73% do grupo prioritário recebeu a vacina contra os vírus Influenza. A estimativa da Secretaria de Estado de Saúde é vacinar ao todo, 4.554.556 pessoas até o final da campanha, no próximo dia 26.

De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Alexandre Chieppe, os grupos prioritários, definidos após estudos de como o vírus age no organismo, são o foco da imunização pela facilidade em contrair o vírus e evoluir para formas mais graves da gripe. “Os que já se vacinaram estão protegidos contra os principais tipos de vírus da doença, incluindo o H1N1, um dos tipos mais frequentes.”

Crianças de 6 meses a 5 anos de idade incompletos, gestantes, maiores de 60 anos, mulheres com até 45 dias do parto, trabalhadores da saúde e indígenas fazem parte do público-alvo da vacinação. Os indígenas e idosos são os que apresentam maior cobertura vacinal até o momento, com 73,09% e 55,55%, respectivamente.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul. Como existem diversos vírus da gripe e eles podem sofrer alterações, é importante que a população se vacine a cada ano. Quem estiver com febre deve esperar melhorar o quadro de saúde antes de receber a vacina. O imunizante é contraindicado para quem tem alergia a ovo.