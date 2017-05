Projeto de extensão do estado de calamidade recebe emendas eserá rediscutido na Alerj

Na tarde desta terça-feira (16), os deputados estaduais do Rio de Janeiro discutiram na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a proposta do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) que visa estender o estado de calamidade financeira no estado até o final de 2018.

Durante a discussão, os parlamentares apresentaram emendas ao projeto, que terá de ser rediscutido. A expectativa é que o tema deva ser votado na próxima terça-feira (23).

O decreto original foi realizado no ano passado, ainda pelo governador em exercício, Francisco Dornelles, e previa validade do estado de calamidade até dezembro deste ano. A ideia de Pezão é estender por mais um ano, alegando que “apesar dos esforços da administração pública para alcançar o equilíbrio financeiro no estado, as condições seguem mantidas”.

O decreto do governador prevê que as prioridades de gastos sejam voltadas para as áreas de saúde, educação, assistência social e pagamento de servidores. Atualmente, apenas os funcionários da segurança e da educação estão sem o parcelamento de seus pagamentos.