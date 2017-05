PRF apreende cerca de 15 mil munições na Rodovia Presidente Dutra

Cerca de 15 mil munições foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma abordagem na rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí, no município da Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense, na manhã de terça-feira (16). As munições estavam escondidas dentro do tanque de combustível do automóvel e um homem foi preso.

Ao realizar fiscalização de rotina, no Km 227 da BR 116, os policiais rodoviários federais abordaram um Renault/Logan, de placa do Rio de Janeiro. O condutor, de 36 anos, que se apresentou como empresário, afirmou que estava vindo de São Paulo e demonstrou nervosismo o que levou a equipe a desconfiar.

Após fiscalização no veículo, foram encontradas diversas munições de pistola que estavam sendo transportadas dentro de balões de ar que estavam dentro do tanque de combustível e outros compartimentos do automóvel.

Diante dos fatos, o motorista foi preso. Ele alegou ter pego o carro preparado no bairro do Brás, em São Paulo e o entregaria em Realengo, no Rio de Janeiro, para um desconhecido.

A ocorrência se encontra em andamento. As munições e o motorista serão levados à Polícia Civil local.