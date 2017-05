Febre amarela: 55 dos 65 municípios já têm vacina suficiente para imunizar público-alvo

Dando continuidade à estratégia traçada pela Secretaria de Estado de Saúde no RJ com base na avaliação do cenário epidemiológico, 4.975.425 de doses de vacina contra febre amarela para os 92 municípios do estado, com prioridade para a lista que inclui 65 municípios considerados mais vulneráveis, de acordo com a análise da subsecretaria de Vigilância em Saúde.

Destas 65, 55 cidades já tiveram disponibilizadas doses em quantidade suficiente para imunização do público-alvo – entre elas, Macaé e Silva Jardim. Nesta segunda-feira, 15/5, a SES recebeu a confirmação dos exames laboratoriais feitos pela Fiocruz que confirmam um óbito em cada município pela doença. No total, o RJ registrou 14 casos de febre amarela, sendo cinco óbitos.

Quantitativo suficiente em 55 cidades – Entre os 65 municípios considerados estratégicos pela subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES, 55 já tiveram disponibilizadas doses em quantidade suficiente para imunizar seus habitantes. São elas: Aperibé, Araruama, Areal, Armação dos Búzios, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cachoeiras do Macacu, Cambuci, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Iguaba Grande, Italva, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Laje do Muriaé, Macaé, Macuco, Maricá, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Porciúncula, Quatis, Quissamã, Rio Bonito, Rio das Flores, Rio das Ostras, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis, São João da Barra, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sapucaia, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Trajano de Moraes, Valença e Varre-Sai.

Além destes, outros 10 municípios são considerados prioritários e também receberão novas remessas de vacinas, de acordo com a entrega a ser feita pelo Ministério da Saúde. São eles: Arraial do Cabo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Magé, Petrópolis, Resende, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Teresópolis e Três Rios.

Cerca de 5 milhões de doses distribuídas no RJ – Desde janeiro, quando deu à vacinação preventiva de bloqueio nas cidades localizadas próximas às divisas com os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, com base na avaliação constante do cenário epidemiológico, a SES já disponibilizou 7,735 milhões de doses de vacinas para os 92 municípios do estado, atendendo à estratégia de priorizar as cidades mais vulneráveis. O objetivo da SES é imunizar toda a população elegível – cerca de 12 milhões de pessoas – de forma gradativa, em todo o estado do RJ, até o fim deste ano.

Organização para vacinação nos municípios - A estratégia de como se dará a vacinação em cada cidade deve ser definida por cada uma das 92 prefeituras, observando a disponibilidade de doses pelo Ministério da Saúde, a capacidade operacional - como número de postos e de pessoal capacitado para o trabalho -, além do armazenamento correto das doses, para que não haja perda de vacinas.