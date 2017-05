Dois ônibus são incendiados em Santa Cruz após operação da PM

Dois ônibus foram incendiados em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (16), após uma operação na Comunidade Antares.

O transporte público estava na Estrada de Urucânia, próximo à estação ferroviária Tancredo Neves. Criminosos também atearam fogo em pneus na Avenida Antares.

O ônibus estava na Estrada de Urucânia, próximo à estação ferroviária Tancredo Neves

Segundo a PM, os incêndios ocorreram em retaliação à operação. O Corpo de Bombeiros informou que ninguém ficou ferido no incêndio, porém, ainda segundo a corporação, um homem foi baleado e está no Hospital Pedro II, em Santa Cruz.

Há uma hora, o Twitter do Centro de Operações do Rio informou que existiam interdições na Estrada onde o ônibus foi incendiado, e em trecho da Av. Antares, com manifestações na via.