Rio tenta prorrogar estado de calamidade nas finanças do estado até o fim de 2018

A crise financeira pela qual atravessa o estado do Rio de Janeiro parece não ter fim. Servidores com atrasos nos vencimentos e os bloqueios nas contas públicas, o governo estadual pretende ampliar o estado de calamidade pública até dezembro de 2018. Decretado originalmente em novembro de 2016, a condição previa validade até o fim deste ano. A ideia do governo é estender por mais um ano.

A proposta foi enviada pelo governador, Luiz Fernando Pezão, para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), e será votado em regime de urgência na próxima terça-feira (16), Ou seja, pode ser aprovado sem que haja a necessidade de novas discussões.

Alerj votará a proposta na próxima terça-feira

"Apesar dos esforços da administração para alcançar o equilíbrio das finanças publicas, ainda seguem mantidas as condições que levaram à decretação do estado de calamidade pública", explica o governador no texto do documento entregue aos parlamentares.

No decreto original, Pezão prevê que os gastos prioritários sejam direcionados para as áreas de saúde, educação, assistência social e pagamento dos servidores públicos. Atualmente, as únicas categorias que não estão com os pagamentos parcelados são os servidores da segurança e da educação.

Os concursos públicos realizados ou homologados antes da decretação do texto ficam suspensos.