Mulher sofre tentativa de estupro no estacionamento do BarraShopping

Uma mulher foi vítima de tentativa de estupro na noite de sábado (13), no estacionamento do BarraShopping, na Zona Oeste do Rio. De acordo com informações da polícia, o homem usava uma arma de fogo falsa. Identificado como Warley de Souza Lima, ele tentou ainda roubar um carro para fugir, mas acabou capturado por um policial à paisana que passava pelo local. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a página do Jacarepaguá Online, no Facebook, publicar o relato de uma testemunha:

"Gostaria de informar que ontem, 13/05/2017, dentro do estacionamento do Barrashopping, por volta do horário de fechamento do shopping, um homem entrou no carro de uma mulher e tentou imobiliza-la. Ela reagiu e conseguiu fugir. O homem então rendeu um outro motorista e roubou o carro pra tentar fugir mas foi capturado por um policial a paisana que passava. Ele foi levado para a delegacia, portava faca, uma arma falsa e itens como lacres e outras coisas para imobilizar pessoas. Favor alertar o pessoal pois provavelmente não sairá nada na mídia."

De acordo com o Jacarepaguá Online, a testemunha era uma familiar da vítima. "Observamos que não saiu uma nota sequer nos principais veículos de informação da região e diante da gravidade do assunto, estamos mais uma vez publicando a informação com o objetivo de conseguirmos respostas", escreveu o Jacarepaguá Online.

O veículo destacou ainda: "A segurança do shopping foi falha, a vítima passou momentos de desespero gritando e não apareceu um ninguém. A segurança só chegou ao local minutos depois do estuprador ter sido dominado pelo policial. Felizmente nada de mais grave ocorreu, a vítima fez exame de corpo delito hoje e já prestou queixa na delegacia de policia. O criminoso segue preso e até o momento não recebemos imagens sobre o mesmo."

"O que precisa ficar claro aqui é que o fato não ocorreu nos arredores do Barrashopping mas sim dentro do estacionamento. Uma tentativa de estupro (onde o criminoso entrou no carro da vítima) e uma tentativa de roubo de carro para fuga. Em nenhum dos dois casos a segurança estava presente. "

O Jacarepaguá Online frisou ainda: "Pelo valor absurdo que se paga para frequentar o shopping é incompreensível que situações como essa ocorram. Aguardamos uma nota do grupo Multiplan, tendo em vista a gravidade da situação e o quão inseguros estão os frequentadores do shopping. Não podemos abafar um caso como esse."

Após a publicação do relato, a assessoria de comunicação do BarraShopping divulgou uma nota:

"A administração do BarraShopping esclarece que prestou toda assistência à cliente em relação ao ocorrido e está colaborando com as autoridades para a resolução do caso”.

