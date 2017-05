Justiça do Rio bloqueia R$ 110 milhões de acusados de fraudar a saúde

O juiz Luiz Otávio Barion Heckmaier, da 1ª Vara da Fazenda Pública do Rio, determinou o bloqueio de R$ 110.809.546,71 em bens acumulados pelo grupo liderado pelos irmãos Wagner e Valter Pelegrine. Donos da organização social Biotech, eles são acusados de desviar R$ 53 milhões de recursos públicos da saúde destinados aos hospitais municipais Pedro II e Ronaldo Gazola. A medida atinge também os ex-secretários Hans Fernando Rocha Dohmann e Daniel Ricardo Soranz Pinto, que estão entre as 64 pessoas denunciadas.

De acordo com a ação ajuizada pelo Ministério Público estadual, para viabilizar a incorporação dos recursos públicos ao patrimônio pessoal, os irmãos Wagner e Valter estabeleceram um modo de operação que pode ser dividido em três etapas: direcionamento das contratações de serviços e das aquisições de bens para empresas pré-selecionadas, sendo que várias delas possuíam ‘laranjas’ em sua composição societária; realização de pagamentos superfaturados; e repasse dos valores, recebidos nas contas bancárias das empresas pré-selecionados, para os dirigentes da organização ou para terceiros indicados por eles.

O valor aproximado de R$ 53 milhões, segundo a denúncia, corresponde à soma do montante desviado através de oito empresas contratadas pela Biotech -- três empresas de venda de medicamentos e insumos, três prestadoras de serviços continuados e duas de venda de equipamentos hospitalares. Ainda de acordo com a investigação, o Município do Rio de Janeiro não efetuava qualquer fiscalização acerca da forma como eram gastos os recursos.

Na decisão que determinou o bloqueio dos bens, o juiz destaca que, além da restituição dos recursos desviados, a lei de improbidade administrativa prevê a aplicação de multa aos acusados de até duas vezes o valor do acrescimento patrimonial. Com isso, o valor do dano ao patrimônio público estimado somado à multa civil equivale a R$ 158.942.412,18. Parte desse valor (R$ 48.132.865,47), no entanto, já foi bloqueado por ordem da 2ª Vara Criminal do Fórum Regional de Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade, onde, em 2015, foi instaurada a ação penal contra alguns dos réus.

“A medida restritiva de indisponibilidade de bens visa assegurar o futuro ressarcimento ao erário dos prejuízos causados pela conduta tida por ímproba, revelando medida de cautela compatível com o caso em análise, dadas as condições em que apuradas as condutas de pessoas físicas e jurídicas utilizadas nesse tipo de prática”, justificou o magistrado.

O caso à tona alertas feitos em 2015 pelo Jornal do Brasil. Como o JB frisou em 2015, a Biotech era presidida por Walter Pelegrine Junior. Numa ação realizada no dia 9 de dezembro de 2015 que tinha ele como um dos alvos, Walter - segundo informações obtidas pelo JB - teria fugido às 4 horas da madrugada de seu apartamento no luxuoso condomínio Golden Green, que fica no número 5.100 da Avenida Sernambetiba, na Barra da Tijuca. Ele teria fugido a bordo de seu carro de luxo Bentley. Informações dão conta ainda de que o antigo prefeito é de total intimidade com os irmãos Pelegrine. Uma das razões de o secretário de Saúde ter se demitido na época era justamente esse contrato.

>> Veja a reportagem publicada pelo JB

As investigações confirmam, como o JB havia antecipado, que eles têm vida de ostentação em apartamentos de luxo de frente para o mar, com carros importados e joias.

Superfaturamento e morte

Uma ligação grampeada de uma funcionária, feita com autorização da Justiça, mostra como era feito o superfaturamento.

- O lacre realmente eu realmente eu não tinha sinalizado a compra. Desculpa. Mas eu acabei de sinalizar, tá? É bem baratinho ele!

- É? A ata tá muito acima?

- Tá... aqui é 9 centavos e na ata...

- 35...

- 35?

- Vê aí na ata, aí... Não, to chutando. Acho que é.

- Pera aí... Não! Acho que é 1 e pouco!

- Não, não é não! Não passa de 60 centavos!

- É sim! Um e sessenta!

- Um e sessenta? Ah, tá bom! Dá pra pagar o almoço.

- Comprou quantos?

- Comprei 7 mil.

Outra gravação mostra uma pediatra alertando que as crianças estão morrendo por que o diretor do hospital havia pedido economia na aquisição de um produto.

"Levaram um tempão pra repor, a criança tava dependente de óxido nítrico. E aí o que aconteceu? Não deu tempo. Quando o óxido nítrico chegou, a criança já tava morrendo", diz a médica.

Em nota, a assessoria dos secretários afirma que todas as providências foram tomadas à época, como notificações e multas.