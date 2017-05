Dois maiores são presos em roubos ao pedágio de Seropédica

Dois maiores são presos e um adolescente é apreendido pelos policiais da 48ª DP (Seropédica), nesta segunda-feira (15). Bruno de Almeida Castro Santana, Rogério Ferreira Martins, e um jovem infrator integram uma quadrilha envolvida em pelo menos 18 roubos ao pedágio de Seropédica.

Contra eles foram cumpridos mandados de prisão, expedidos pela Justiça, pelo crime de roubo, com base em investigações da unidade policial. O menor vai responder por fato análogo ao crime de roubo.

Na ação, os agentes apreenderam uma moto e as roupas usadas pelos criminosos para praticar os crimes. O dono do veículo foi ouvido na delegacia. No dia dois deste mês, os policiais prenderam Kelvin da Silva Caporal, outro integrante do grupo. Os agentes estão à procura de Júlio Cesar dos Santos Araújo, que se encontra foragido. ?