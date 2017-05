Com atraso, Governo do Rio paga hoje 40 mil pensionistas

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio informou que o pagamento de pensionistas do Estado será feito nesta segunda-feira (15) até o final do dia. O salário de março não entrou na conta de 40 mil pessoas na última sexta-feira, data fixada pelo governo estadual. De acordo com o secretário estadual de Fazenda, Gustavo Barbosa, a causa foi um problema. que vem ocorrendo desde a semana passada, no sistema que roda a folha de pagamento do Estado. Hoje a dívida será liquidada", disse.

O RioPrevidência, responsável pela folha dos pensionistas do Estado, informou por meio de nota, que a ocorrência ocasionou o adiamento dos vencimentos de pensões alimentícias e pensionistas. “Dos 40 mil casos, 9 mil são relativos a atraso da pensão previdenciária e 3 mil de pensão alimentícia de março, e 28 mil são aposentados e pensionistas da área de segurança, que deveriam ter recebido na sexta-feira passada”, diz comunicado.