Apartamento do governador Pezão é assaltado no Leblon

O apartamento do governador Luiz Fernando Pezão na rua Rainha Guilhermina, no Leblon, foi invadido e roubado por homens encapuzados na última quarta-feira (10), de acordo com a polícia. Homens armados levaram vários objetos de valor, entre eles computadores.

A Polícia Civil confirmou o roubo nesta segunda-feira (15), por e-mail, e informou que a delegada Monique Vidal, titular da 14ª DP (Leblon), determinou o registro da ocorrência, solicitou as imagens do local e já investiga o caso. "O fato ocorreu na última quarta-feira. Assim tivermos novidades, vamos informar", disse a assessoria.

O governador, contudo, não estaria frequentando o apartamento há pelo menos quatro meses. Em abril de 2012, o apartamento também foi assaltado durante a madrugada, ocasião em que levaram joias e roupas, enquanto ele viajava de férias pela Itália.