Preso homem que participou da tentativa de homicídio de PM no Lins

Policiais da 26ª DP (Todos os Santos), em ação conjunta com policiais militares da UPP/LINS, na noite deste sábado (13), identificaram e prenderam Victor Huggo do Espírito Santo, o "Ja Rule", de 23 anos, após o mesmo ser abordado num dos acessos da comunidade do Amor.

Segundo informações obtidas durante as investigações, Victor participou do roubo da arma de um policial militar ocorrido no último dia 9, e praticado com outros dois criminosos, já identificados.

Além do roubo da arma, "Ja Rule" foi identificado como tendo participado da tentativa de homicídio contra o policial militar SD Sepúlveda,também no último dia no dia 9, quando o policial foi ferido de raspão na cabeça enquanto participava de uma operação na comunidade da Cachoeirinha. A operação tinha por objetivo recuperar a arma do policial que havia sido subtraída.

Na última sexta-feira (12), novamente o criminoso trocou tiros com policiais e foi reconhecido. Segundo o delegado titular Jader Amaral, novos pedidos de prisão em desfavor de "Ja Rule" e seus comparsas serão enviado a Justiça na próxima semana, visando responsabilizá-lo por seus atos.