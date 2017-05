Polícia Civil faz apreensão de drogas e arma durante operação em Petrópolis

Policiais da 105ª DP (Petrópolis), em operação conjunta com outras delegacias da Região Serrana, realizada no bairro da Independência , em Petrópolis, prenderam Mateus do Reis Marçal, de 19 anos, Leonardo da Silva Freitas, de 23, Caique da Costa Cariús da Silva nascimento, de 21, e Alessandro Muniz de Azevedo, de 36.

Alessandro é da Comunidade do Estado, em Niterói, e com ele foram aprendidos 386 pinos de cocaína, 3 sacolés de cocaína pura, um saco plástico com cerca de 30 gramas de cocaína pura e um revólver calibre .38, da marca Taurus, com 06 munições intactas.