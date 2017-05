Neto de Zagallo é baleado em tentativa de assalto na Tijuca

O neto do ex-técnico Mário Jorge Zagallo, Paulo Roberto Rodrigues Zagallo, de 28 anos, foi baleado neste domingo (14). Ele sofreu numa tentativa de assalto na Rua Isidro de Figueiredo, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Ele está internado no Centro e Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Pasteur, no Méier.

Paulo Roberto estaria com uma bala alojada em uma das vértebras. De acordo com o Hospital Pasteur, Paulo Roberto deu entrada na unidade no início da tarde deste domingo com um ferimentos por arma de fogo no braço esquerdo e no tórax. O seu quadro de saúde é estável.

De acordo com a Polícia Civil, a 18ª DP (Praça da Bandeira) vai solicitar imagens de circuito de segurança de prédios para auxiliar nas investigações.