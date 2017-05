Policiais da 105ª DP (Petrópolis) prenderam, na noite deste sábado (13), Leonardo da Silva Bessa, de 18 anos, com cinco pinos de cocaína. A prisão ocorreu enquanto os agentes realizavam diligências na rua Rio de Janeiro, na localidade conhecida como Boca do Mato, no bairro Quitandinha.