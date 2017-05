Governo do Rio lamenta morte de ex-deputada Aparecida Gama

O governo do Rio divulgou, no sábado (13), uma nota de pesar pela morte da ex-deputada Aparecida Gama. "A ex- parlamentar, que teve papel de destaque dentro do sistema educacional do país, construiu uma trajetória notável na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro durante seus cinco mandatos", diz a nota.

Aparecida Gama morreu no sábado (13), aos 66 anos. Ela sofria de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e morreu em casa. Aparecida Gama foi secretária estadual de Habitação no governo Marcello Alencar (1995-1999) e deputada estadual por cinco mandatos consecutivos. Ela deixa marido, três filhas e quatro netos.

Veja a nota:

Nota de pesar pelo falecimento da ex-deputada Aparecida Gama

Lamento com o mais profundo pesar o falecimento da ex-deputada Maria Aparecida Gama de Souza Loureiro. A ex- parlamentar, que teve papel de destaque dentro do sistema educacional do país, construiu uma trajetória notável na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro durante seus cinco mandatos. Aparecida Gama também foi administradora da Região Administrativa da Leopoldina e secretária de Habitação no governo Marcello Alencar (1995/1999). Meus sinceros sentimentos à família.

Luiz Fernando Pezão

Governador do Estado do Rio de Janeiro.