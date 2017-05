Eike deve delatar propina a Cabral, Cunha e Funaro

Eike Batista já determinou os nomes que pretende delatar em sua negociação com os procuradores do Rio de Janeiro, de acordo com a coluna de Lauro Jardim. Eike deve contar sobre propinas entregues ao ex-governador preso Sérgio Cabral para liberações de seus projetos nos órgãos ambientais.

Ele também deve falar sobre propinas pagas a Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro para que o FI-FGTS investisse R$ 750 milhões na LLX (atual Prumo). Quer detalhar ainda a propina que deu a congressistas para que a lei que legaliza os cassinos seja aprovada.

Além disso, Eike acusará seus ex-executivos Paulo Mendonça e Marcelo Torres de comandarem um esquema de manipulação na bolsa com ações de empresas do grupo X.

A delação que o empresário negocia com o MPF também deve incluir o ex-presidente Lula. Segundo Eike promete contar, Fernando Baiano o procurou como intermediário do PT e de Lula para oferecer facilidades na Sete Brasil.

De acordo com a coluna, os procuradores ainda não estão satisfeitos com a lista de nomes.