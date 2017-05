Detro, Cetran e DER promovem seminário

Entre os dias 16 e 19 de maio, o Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Cetran) promove, com apoio do Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) e do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), o Seminário sobre Educação, Sinalização e Processo Administrativo do Código de Trânsito. O evento acontece no auditório do DER e tem como objetivo capacitar e orientar as autoridades de trânsito e seus agentes.

Ao todo, são 350 vagas, sendo 140 para a área de Fiscalização e Operação do Detro. Os agentes terão a oportunidade de reciclar seus conhecimentos e tirar dúvidas. O intuito é aprimorar o atendimento à população e a eficácia nas operações. Serão abordados temas como Código de Trânsito Brasileiro (CTB); Normas Gerais de Circulação e Conduta; Informações e Crimes de Trânsito; Processo Administrativo do Código de Trânsito Brasileiro; Educação para Segurança e Cidadania do Trânsito; Fundamentos Jurídicos para a Lavratura do Auto de Infração; e Clonagem de Veículos.

O evento acontece das 8h às 17h. O auditório do DER fica na Avenida Presidente Vargas, 1.100, no 14º andar. Para inscrições e informações sobre a programação, é preciso consultar o site www.cetran.rj.gov.br/seminario-atual.html.