Crivella participa de comemoração do Dia das Mães em Guaratiba

O prefeito Marcelo Crivella participou na manhã de sábado (13) da comemoração do Dia das Mães organizada pela Superintendência Regional de Guaratiba. A festa contou com apresentações musicais, palestras direcionadas para mulheres, serviços de saúde e beleza, entre outros.

- Esse mês é mês das mães na prefeitura. Estamos oferecendo uma série de descontos, você que é mãe neste mês paga meia no cinema, no teatro, no Pão de Açucar - declarou Crivella.

O prefeito acompanhou a apresentação das meninas do Ballet da Pedra, logo após, convidou todas as mães presentes para subirem ao palco com seus filhos. Para homenageá-las, Crivella cantou a música 'Mãe Querida", de sua autoria, emocionando a todos.

Com a participação de diversos órgãos e empresas, o evento ofereceu vacinação contra a gripe, serviço de prevenção ao câncer de boca, evidenciação de placas bacterianas e fluoretação, agendamento de preventivo ginecológico, além de diversos brindes.

- Fiquei muito emocionada com este evento, moro desde que nasci em Guaratiba e jamais tinha visto algo tão bonito. As meninas do Ballet são lindas, nos enchem de alegria - contou a moradora Maria Vicelina.

O superintendente regional de Guaratiba, Lindon Jonhson, ficou muito satisfeito com o evento e pretende realizar novas ações em breve:

- Este governo pensa em primeiro lugar nas pessoas. Em cuidar dos que mais precisam. O evento de hoje seguiu esta linha e foi um sucesso. Fico muito honrado de junto com o prefeito Crivella poder ajudar estas pessoas. Para o sucesso da ação foi fundamental a integração de todos os órgãos.