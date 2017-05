Bombeiros realizam simpósio sobre incêndios florestais

A Região Serrana, onde estão localizadas grandes Unidades de Conservação da Natureza, vai abrigar o 1º Simpósio de Prevenção e Combate a Incêndios em Florestas (I SPCIF), entre os dias 5 e 8 de junho, com inscrição gratuita. Mesmo sendo direcionado a profissionais de combate a acidentes florestais, gestores públicos, militares e acadêmicos da área de preservação de ecossistemas, pessoas de todas as áreas podem participar. Ao fim do simpósio, serão emitidos certificados de participação.

Hoje, a ação humana é a causadora da grande maioria dos incêndios florestais. É o caso de pessoas que põem fogo para limpar terrenos próximos a matas e perdem o controle das chamas; ou visitantes de parques florestais que deixam pelas trilhas vidros e latas que, em contato com a luz solar, acabam causando incêndios; ou ainda quem solta balões e fogos de artifícios.

"Os dois grandes objetivos do simpósio são: divulgar informações para promover prevenção, evitando esse tipo de desastre, e promover uma resposta mais integrada entre o Corpo de Bombeiros e os diversos setores apoiadores, caso um incêndio aconteça. A atuação, seguindo o nosso protocolo, se tornará mais eficiente", disse o organizador do evento, capitão-bombeiro Daniel Campos Correia.

O I SPCIF é uma realização do Corpo de Bombeiros, através do 15º Grupamento de Bombeiros Militar (Petrópolis), em parceria com organizações governamentais com o suporte de empresas privadas envolvidas no desenvolvimento de tecnologias para resposta aos incêndios florestais.

No evento, haverá 20 palestras e demonstração de materiais de combate a incêndio, de empresas convidadas. Mais informações no site simposiopcif.org.