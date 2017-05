Ação social 'Rio Cuidando das Pessoas' chega à Acari

O prefeito Marcelo Crivella participou, neste sábado (13/05), da ação social Rio Cuidando das Pessoas, na Vila Olímpica Clara Nunes, em Acari. A iniciativa da Prefeitura do Rio contemplou oito bairros da área da Superintendência Regional da Pavuna com os serviços e atividades para toda a família.

O objetivo da ação foi facilitar o acesso aos serviços públicos na região da cidade que tem um dos menores índices de desenvolvimento humano (IDH). Foram atendidos mais de 3.600 moradores dos bairros de Costa Barros, Barros Filho, Fazenda Botafogo, Acari, Honório, Coelho Neto, Parque Colúmbia e Pavuna.

O prefeito homenageou o guarda municipal Danilo Gonçalves do Santos, que faleceu ao evitar um assalto no último dia 3, e cantou o 'Pai Nosso' em coro com o público. Crivella visitou todo o evento, conferiu cada atividade e ainda fez um grafite.

Prefeito Marcelo Crivella participa de ação em Acari

O Grupamento de Cães da GM, do qual o guarda municipal fazia parte, apresentou o ‘ShowDog'.

A prefeitura trouxe a caravana do emprego com encaminhamento de jovens para entrevistas e emissão de carteiras de trabalho; abertura de chamados no 1746; cadastramento no Minha Casa, Minha Vida; orientações sobre matrículas na rede de Ensino Fundamental; vacinação contra gripe; exames de vista e doação de óculos; aferição de pressão e glicose; atendimento dentário, sessões de massagem; auriculoterapia; palestras educativas sobre saúde; oficina de educação para o trânsito; atividades esportivas e de natação; doação de livros e de mudas de planta; além de dia da beleza com cortes de cabelo, foto cabine, dança e de música com a apresentação da Banda da Guarda Municipal e grupos culturais locais.

A Superintendência da Pavuna também levou seu gabinete itinerante para o evento, e recebeu as demandas e solicitações dos moradores locais, que foram protocoladas para atendimento.

De acordo com o superintendente da região, Itagibe Cabral, os bairros atendidos foram os mais necessitados dos serviços públicos:

- Passamos mais de 20 anos sem acesso à prefeitura, os poucos serviços que chegavam aqui, eram apenas superficiais e com fins eleitoreiros. Hoje, a comunidade foi profundamente atendida, com serviços relevantes. Agora, efetivamente a prefeitura está cuidando das pessoas.

Também estiveram presentes ao evento os secretários municipais de Conservação e Meio Ambiente, Rubens Teixeira; e de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, Clarissa Garotinho; além do vereador Jair da Mendes Gomes.

A ação contou com serviços públicos das secretarias municipais de Saúde; Educação; Conservação e Meio Ambiente; Assistência Social e Direitos Humanos; Desenvolvimento, Emprego e Inovação; Cultura; e Urbanismo, Infraestrutura e Habitação.