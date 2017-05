Theatro Municipal: a arte pede socorro

Símbolo nacional da arte erudita, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro vem atravessando uma realidade bem diferente de sua rotina. A crise financeira que assola o estado atingiu em cheio um dos mais importantes espaços da cultura no Brasil. Com meses de salários atrasados e ainda no aguardo do 13º de 2016, os servidores públicos do teatro estão encontrando cada vez mais dificuldades para pagar suas contas e até mesmo para chegar ao local de trabalho. “O discurso dos funcionários é único. Estamos todos estarrecidos e tristes com essa crise. Não recebemos os salários de março, abril e o 13º, mas as contas não param de chegar”, lamentou o bailarino e primeiro solista da casa, Edifranc Alves.

“Eu sustento filho, mãe, irmão e irmã. Essas pessoas dependem de mim e não estou conseguindo pagar as contas. Quando falo da minha condição, vejo o rosto de cada um dos outros servidores. Temos casais que trabalham nessa casa que também estão sem receber, ou seja, são dois trabalhadores prejudicados pelo atraso em uma só família”, complementou Edifranc, que na última terça-feira (9) participou de um ato nas escadarias do teatro que ganhou repercussão nas redes sociais.

Para a ex-presidente da Fundação Theatro Municipal Dalal Achcar, legendária bailarina e coreógrafa de grandes espetáculos da casa, o cuidado dispensado ao teatro deve ser “diferenciado”. “Sempre são os artistas que levantam a moral das pessoas, que fazem o povo acreditar que o país pode sair dessa situação. Se você derruba a moral dos artistas, é um prejuízo não só para os funcionários, mas para o próprio país e sua cultura.”

Edifranc Alves: “Humilhado e ultrajado” com escândalos do governo Sérgio Cabral

De acordo com Edifranc, alguns funcionários estão fazendo bicos de faxina e dirigindo para serviços de transporte por aplicativo. “Mesmo os que estão dirigindo estão tendo que parar, pois sem pagar o IPVA eles não podem tirar o carro da garagem. Sinceramente, não consigo falar só de mim pois a situação é a mesma para todos.” A falta de pagamento atinge, além dos bailarinos, o coro, a orquestra e os funcionários técnicos e administrativos do teatro.

A chefe do serviço de arquitetura e conservações do Theatro Municipal, Marisa Assumpção, ressaltou que muitos funcionários precisam de transportes específicos devido aos horários diferenciados de trabalho. “É muito importante que o salário esteja em dia, ou não conseguimos por exemplo trabalhar nos períodos diferenciados que o teatro exige”, disse ela, lembrando que a maioria dos espetáculos termina em horários nos quais algumas linhas de ônibus não operam.

Marisa reforça que é difícil levar equipamentos no transporte público, o que seria outro motivo para a necessidade de um transporte específico. “Os músicos precisam de um transporte particular para levar seus instrumentos, que são caros e pouco práticos. Acaba sendo perigoso para os artistas. Essa nossa dificuldade fica muito oculta mas, como disse a bailarina Ana Botafogo, estamos no limite.”

Apesar de manter a rotina de ensaios, por causa dos atrasos o Theatro Municipal precisou cancelar o espetáculo “O Lago dos Cisnes”, que seria realizado entre junho e julho. “Todos os artistas se preparam para estar aqui desde a infância. São muitos anos de dedicação para nessa altura do campeonato não podermos encantar nosso público”, lamentou Edifranc.

Mas não são só os artistas os prejudicados pelo atraso nos pagamentos. Os servidores técnicos e administrativos também vêm sofrendo com a crise enfrentada pelo estado. “Temos pintores, bombeiros, eletricistas. Muitos deles têm dificuldades financeiras, sendo que eles já têm salários baixos”, lembrou Marisa, ressaltando que muitos deles ocupam cargos comissionados.

“Há mais de 30 anos o governo não abre concurso para novos servidores do Theatro Municipal. E nosso trabalho aqui é muito específico. Então temos dificuldade de encontrar novos funcionários. Os que estão aqui já tem mais de 15 anos de serviço. Eles têm muito orgulho e experiência”, ressalta. De acordo com Marisa, os seguranças e os funcionários da limpeza são terceirizados.

Marisa destacou que, mesmo com os atrasos e dificuldades, os funcionários técnicos e administrativos “demonstram enorme carinho e cuidado”, apesar de “não terem muitos benefícios profissionais”.

“Sentimos falta de investimentos e manutenção no teatro. Por causa disso, temos que trazer as ferramentas de casa. Precisamos que o governo faça sua parte. Temos um público de aproximadamente 2.300 pessoas por dia. E devido à tradição do Theatro Municipal, é um público exigente”, lembrou Marisa.

Sérgio Cabral

Edifranc destaca ainda que, diante das denúncias de corrupção contra o ex-governador Sérgio Cabral, o servidor do Theatro Municipal se sente “humilhado e ultrajado”. “Essas denúncias e prisões que toda hora vêm à tona são mais um capítulo de uma história que só nos traz uma sensação de indignação”, diz, acrescentando: “Um político desse que ficou bilionário pode até ser preso, mas a conta dele sustenta mais três gerações da sua família, que vão ter vidas de luxo. Enquanto isso, não temos perspectiva de dar um futuro, um legado para os nossos filhos”, concluiu.

Os funcionários do Theatro Municipal estão recebendo doações de alimentos não perecíveis, que podem ser entregues na entrada do prédio anexo da casa.

Bailarinos, coristas e orquestra protestaram nas escadarias do Theatro Municipal

Nesta terça-feira (9), artistas do Theatro Municipal realizaram um concerto gratuito nas escadarias da casa, na Cinelândia, Centro do Rio de Janeiro, para protestar contra o atraso do pagamento dos salários dos artistas, que são servidores públicos estaduais.

De acordo com Dalal Achcar, o ato foi um exemplo de como se protestar de forma pacífica, e transformou a manifestação em uma forma de arte. “É uma forma de protesto mais comovente, que não destrói e une as pessoas.”

O bailarino Edifranc Alves concorda, e afirmou que é dever dos artistas levar arte para o público. “Somos cultura pública, e a população precisa de cultura, que é a luz da vida. Um povo sem cultura é escravo. Nossa apresentação nesta terça foi maravilhosa. Sentimos o amor que o público sente pela gente e conseguimos fortalecer o nosso elo com a opinião pública.”

Pagamento

Na sexta-feira (12), após as entrevistas, o governo quitou a folha atrasada de março, além do pagamento dos salários da Educação e Segurança de abril. Sobre o pagamento relacionado ao mês de abril dos demais funcionários, entre eles os servidores do Theatro Municipal, a assessoria da Secretaria de Estado de Fazenda afirmou que o calendário de pagamentos para o mês "será divulgado em breve, e ainda não há previsão para o pagamento do 13º de 2016.”

* do projeto de estágio do JB