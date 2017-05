Prefeitura do Rio inicia ação para coibir uso indevido de vagas especiais

A Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou nesta sexta-feira, dia 12, ação conjunta da Guarda Municipal, Subsecretaria da Pessoa com Deficiência e Procon Carioca para coibir o uso indevido de vagas especiais de estacionamento destinadas a idosos e a pessoas com deficiência em shoppings e supermercados. Ao todo, 90 multas foram aplicadas em dois shoppings da Barra da Tijuca. A ação continuará neste sábado e será por tempo indeterminado.

A iniciativa visa fiscalizar o uso correto das vagas e assegurar o direito dos cidadãos, que são afetados diariamente nas vias públicas e em estacionamentos privados de uso coletivo, como shoppings e supermercados. Durante a ação, guardas municipais distribuirão folhetos com orientações aos motoristas. Aqueles que porventura tiverem direito à vaga, mas não utilizarem a documentação necessária em local visível, serão orientados sobre o credenciamento que é feito pela Secretaria Municipal de Transportes. As informações sobre o requerimento do cartão de estacionamento estão disponíveis no site: http://www.rio.rj.gov.br/web/smtr/

- Nós recebemos muitas solicitações sobre essa falta de cidadania que infelizmente ainda acontece em nossa cidade. Esperamos que o guarda municipal consiga conscientizar os motoristas a obedecerem a lei, não utilizando a vaga e que eles possam nos ajudar a preservar o direitos das pessoas. É importante nos colocarmos no lugar do outro, de quem necessita. Se alguém flagrar irregularidades desse tipo, pode acionar a Guarda pela Central 1746, que enviaremos uma equipe de trânsito para verificar – alerta o inspetor Itaharassi Bonfim Júnior, subdiretor de trânsito da Guarda Municipal.

De acordo com a Lei 13.146, 2% das vagas são reservadas a deficientes físicos, e 5% a idosos, conforme prevê o Estatuto do Idoso. Em 2016, foram registradas 570.444 multas diversas de estacionamento irregular na cidade. Desse total, 9.818 foram casos de motoristas parados em vagas destinadas a deficientes e 8.759 em vaga reservada a idosos. As infrações são classificadas como gravíssima no Código de Trânsito Brasileiro, o motorista está sujeito a reboque, perde sete pontos na carteira e a multa é de R$ 293,47.

Atualização de Trânsito - Em paralelo à ação, a GM-Rio promove curso de atualização de trânsito voltado para 700 guardas que atuam no ordenamento e na fiscalização de vias de todas as regiões da cidade. O curso visa atualizar os guardas quanto às mudanças na legislação de trânsito, dando suporte e segurança aos agentes para o trabalho nas ruas, enfatizando ainda a fiscalização das vagas especiais com estágio prático realizado semanalmente nas ruas.