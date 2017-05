Museu da República inaugura duas novas exposições neste sábado

O Museu da República inaugura neste sábado (13), às 16h, duas novas exposições que abordam a construção de bustos. Sede da Presidência da República até a mudança da capital para Brasília, em 1960, o Palácio do Catete, que agora é museu, tem a maior coleção de bustos de todos os presidentes do Brasil na 1ª República (1889-1930).

Em Do pó ao pó, o artista Zé Carlos Garcia, na Galeria do Lago, apresenta montagens de pedras sedimentares que se assemelham a figuras humanas, como forma de questionar a importância dos bustos que fazem parte da coleção do museu.

Já o artista visual Alessandro Sartore, propõe, com a Fa pianger e Sospirare, montada no Coreto, o regresso à função original do lugar onde foi instalada.

Morador de Nova Friburgo (RJ), o artista Zé Carlos Garcia iniciou há um ano a seleção de pedras que tivessem alguma identificação com rostos humanos. O resultado foi a montagem de aproximadamente 18 peças de pedra que remetem a bustos.

“O trabalho do Zé Carlos Garcia promove a reflexão sobre diversas questões e simbolismos que acompanham o ser humano desde sempre. Vida e morte, permanência, deterioração, pedra e pó são algumas das instigantes propostas exploradas pelo artista visual”, destaca a curadora da mostra, Isabel Sanson Portella.

Já Alessandro Sartore foi buscar nas lembranças da infância a música reproduzida dentro do coreto onde montou a instalação Fa pianger e sospirare. O nome remete a um trecho da canção italiana Quel Mazzolin Di Fiori, que Sartore ouvia quando criança na casa da família, de origem italiana.

O público terá que entrar no coreto para ouvir a música e ver a obra, com luzes que emanam de uma gambiarra dourada, fumaça e uma bailarina de porcelana no centro de um banco. “Se para ouvir música o público antigamente se reunia do lado de fora, agora terá que adentrar a construção existente para vivenciar outra forma de arte. Pretendo acionar, ao mesmo tempo, as memórias afetiva, visual e auditiva dos visitantes”, explica o artista.

As duas exposições ficam em cartaz até 20 de agosto, com entrada franca. A mostra Do pó ao pó, na Galeria do Lago, pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 10h às 12h e das 13h às 17h, e sábados, domingos e feriados, das 13h às 19h. Já a instalação de Alessandro Sartore no Coreto tem visitação de terça a domingo, das 10h às 16h30.

O Museu da República, vinculado ao Ministério da Cultura, fica na Rua do Catete, 153, no Catete, zona sul do Rio.