Justiça bloqueia R$ 110,8 milhões de ex-secretários de Saúde e empresários

A Justiça do Rio determinou a indisponibilidade de bens dos ex-secretários municipais de Saúde Hans Dohmann e Daniel Soranz. Outros réus também tiveram seus bens indisponíveis na ação civil pública que trata sobre o desvio de recursos por meio de contratos com a organização social (OS) Biotech.

O Ministério Público do Rio (MP-RJ) aponta que foram bloqueados bens até o valor global de R$ 110,8 milhões. A decisão foi tomada na quinta-feira (11).

Na ação por improbidade administrativa, os irmãos Wagner Viveiros Pelegrine e Valter Pelegrine Junior são acusados de desviar cerca de R$ 53 milhões em recursos públicos da saúde, por meio de contratos com a OS Biotech e outras empresas ligadas ao grupo. A acusação dirigida aos ex-secretários diz respeito à negligência pela falta de fiscalização dos contratos, mesmo após o Tribunal de Contas do Município apontar indícios de fraude.

A 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital estimou em R$ 53 milhões a lesão causada pelos acusados e mais R$ 106 milhões referentes ao possível pagamento de multa civil, equivalente a duas vezes o acréscimo patrimonial. Foram deduzidos R$ 48 milhões referentes a um bloqueio de bens já feito.

Ação civil

A ação civil pública foi anunciada na sexta-feira (5) pelo Ministério Público do Rio, para a recuperação de mais de R$ 50 milhões desviados de hospitais do município. O caso à tona alertas feitos em 2015 pelo Jornal do Brasil. Na ação, os procuradores pedem ainda o bloqueio de bens de 64 pessoas, inclusive de Hans Dohmann e Daniel Soranz. Os dois são acusados de omissão na fiscalização da Organização Social Biotech, que administrou os Hospitais Pedro II, na Zona Oeste, e o Hospital de Acari, na Zona Norte. A organização teria recebido R$ 570 milhões da Prefeitura para a administração das duas clínicas.

Como o JB frisou em 2015, a Biotech era presidida por Walter Pelegrine Junior. Numa ação realizada no dia 9 de dezembro de 2015 que tinha ele como um dos alvos, Walter - segundo informações obtidas pelo JB - teria fugido às 4 horas da madrugada de seu apartamento no luxuoso condomínio Golden Green, que fica no número 5.100 da Avenida Sernambetiba, na Barra da Tijuca. Ele teria fugido a bordo de seu carro de luxo Bentley. Informações dão conta ainda de que o antigo prefeito é de total intimidade com os irmãos Pelegrine. Uma das razões de o secretário de Saúde ter se demitido na época era justamente esse contrato.

A administração começou em março de 2012 e foi até dezembro de 2015. Foram denunciados, na época, Wagner Pellegrini e seu irmão Valter, donos da empresa. De acordo com a denúncia, pelo menos R$ 53 milhões foram desviados.

A dupla responde em liberdade pelos crimes de peculato e organização criminosa. Agora, também foi denunciada por improbidade administrativa. Eles são acusados de enriquecer ilicitamente com o esquema. As investigações confirmam, como o JB havia antecipado, que eles têm vida de ostentação em apartamentos de luxo de frente para o mar, com carros importados e joias.

A Biotech foi contratada sem licitação e subcontratava outras oito empresas para fornecer serviços. Algumas delas seriam controladas pelos próprios irmãos, através de "laranjas". Os valores superfaturados seriam recebidos nas contas bancárias das empresas e destinados para a organização criminosa.

O Ministério Público pediu o bloqueio imediato dos bens das empresas e dos denunciados, além de multa pelos valores desviados. Os irmãos Pellegrini tiveram quase R$ 212 milhões bloqueados; Hans Domann, R$ 86 milhões; e Daniel Soranz, R$ 72 milhões.

Superfaturamento e morte

Uma ligação grampeada de uma funcionária, feita com autorização da Justiça, mostra como era feito o superfaturamento.

- O lacre realmente eu realmente eu não tinha sinalizado a compra. Desculpa. Mas eu acabei de sinalizar, tá? É bem baratinho ele!

- É? A ata tá muito acima?

- Tá... aqui é 9 centavos e na ata...

- 35...

- 35?

- Vê aí na ata, aí... Não, to chutando. Acho que é.

- Pera aí... Não! Acho que é 1 e pouco!

- Não, não é não! Não passa de 60 centavos!

- É sim! Um e sessenta!

- Um e sessenta? Ah, tá bom! Dá pra pagar o almoço.

- Comprou quantos?

- Comprei 7 mil.

Outra gravação mostra uma pediatra alertando que as crianças estão morrendo por que o diretor do hospital havia pedido economia na aquisição de um produto.

"Levaram um tempão pra repor, a criança tava dependente de óxido nítrico. E aí o que aconteceu? Não deu tempo. Quando o óxido nítrico chegou, a criança já tava morrendo", diz a médica.

Em nota, a assessoria dos secretários afirma que todas as providências foram tomadas à época, como notificações e multas.