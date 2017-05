Incêndio atinge prédio anexo da ABL no Rio, sem danos ao patrimônio histórico

Um incêndio atingiu o prédio anexo da Academia Brasileira de Letras (ABL), na tarde deste sábado (13). De acordo com os bombeiros, o fogo se iniciou no sistema de ar-condicionado, no último andar do imóvel, por volta das 16h30.

De acordo com o major Samuel Martins, que comandou a operação, as chamas não se alastraram para o restante do edifício graças ao trabalho imediato dos homens da Brigada de Incêndio, que controlaram o fogo até a chegada dos bombeiros.

O major informou que não houve danos ao patrimônio histórico da ABL, mas que o sistema de ar-condicionado foi seriamente danificado. Quatro viaturas dos bombeiros atenderam à ocorrência. A sede histórica da entidade, que fica ao lado, não sofreu avarias.