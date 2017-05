Guapimirim realiza seminário de turismo

Guapimirim, município localizado na região turística da Serra Verde Imperial, realizou neste sábado (13) o primeiro Seminário Municipal de Turismo. O evento, que reuniu representantes de órgãos públicos e da iniciativa privada, contou com ampla programação.

O secretário municipal de Turismo de Guapimirim e organizador do evento, Humberto Costa, disse que o objetivo do evento foi envolver todos os empresários para trabalhar na capacitação profissional e cultural de todos os envolvidos.

"É preciso que todos tenham consciência de seus papéis, para podermos alinhar as políticas públicas municipais com a iniciativa privada, e assim alavancar o turismo na cidade", afirmou.

A Secretaria de Turismo/TurisRio participou do encontro representada pelo diretor de operações, Sergio Mello, que fez uma palestra sobre a importância da formalização da atividade turística. Na ocasião, Mello mostrou o funcionamento do Cadastur, enfatizando a necessidade de promover o ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos, tanto de natureza física, como jurídica.

"Quero pedir a atenção para a importância do Cadastur. Essa formalização é, para os turistas, a certeza de um turismo confiável e de qualidade. Já para os prestadores, que podem se cadastrar gratuitamente, é a garantia de um trabalho normatizado. O evento realizado hoje mostra a consciência dos empresários em querer estar formalizado em apoio à cidade", disse o diretor.

“A importância da integração para o fomento do turismo” e “A importância da hotelaria e gastronomia para o roteiro turístico” também fizeram parte dos conteúdos da programação. Marco Navega, Presidente da Federação de Convention & Visitors Bureau do Rio de Janeiro, discursou sobre o primeiro tema. O segundo assunto foi apresentado por representantes do Senac.

Após as palestras foi aberto um momento para debates e levantamento de demandas do setor na região. O seminário foi encerrado com a apresentação do Calendário de Eventos 2017 da cidade.