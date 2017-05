BR-116/RJ tem pare-e-siga em trecho da Serra para recuperação de pavimento

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) avisa os usuários da Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ) que, desde segunda (8) e até 9 de junho, haverá intervenção no tráfego entre os quilômetros 92 e 93 (Serra), com implantação do sistema de pare e siga, durante 24h. Essa medida é para permitir a execução do serviço de recuperação de placas do pavimento rígido na pista sentido Teresópolis. A concessionária sugere que os usuários planejem os seus deslocamentos com alguma antecedência em função de possíveis retenções.

O local está sinalizado e equipes da CRT serão mantidas no trecho para orientação dos motoristas. Para outras informações os usuários da BR-116/RJ devem ligar nos números 0800-0210278 e 0800-0210279 (deficientes auditivos e de fala), que funcionam em plantão 24h.