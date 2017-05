Governo do Rio quita nesta sexta-feira folha de pagamento do mês de março

O governo do Estado do Rio de Janeiro vai quitar integralmente, nesta sexta-feira (12/05), a folha de pagamento do mês de março para 208 mil servidores ativos, inativos e pensionistas que não receberam os vencimentos até o momento. Para esse pagamento, será depositado o valor líquido de R$ 574 milhões.

O Estado também vai pagar nesta sexta-feira, antes do décimo dia útil estipulado no calendário de pagamentos do Estado, os salários integrais de abril dos servidores ativos da Educação e do Degase e de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da Segurança - policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários e demais funcionários das secretarias de Segurança e Administração Penitenciária e órgãos vinculados.

Para esse pagamento dos servidores da Segurança e da Educação, será depositado o valor líquido de R$ 915 milhões. O pagamento dos ativos da Educação será efetuado com recursos do Fundeb e o da Segurança com recursos do Tesouro.

A realização dos pagamentos será possível devido à arrecadação de receitas acima do inicialmente previsto. Os vencimentos serão depositados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.