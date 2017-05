Bondinho Pão de Açúcar faz promoção no Dia das Mães

O Bondinho Pão de Açúcar dará descontos de 50% no bilhete neste domingo (14), Dia das Mães. Para ter direito ao bilhete “Mãe Maravilha” (R$ 40) é necessária a apresentação de RG original da mãe, com foto, e RG ou certidão de nascimento do filho.

Quem estiver no local, também no domingo, será presenteado com uma apresentação musical de voz e violão com repertório dedicado às mães, que acontecerá das 10h30 às 12h30, no Mirante do Morro da Urca. Além da atração, haverá lojistas do Complexo com descontos e promoções especiais para as mães.

A primeira linha do Bondinho leva ao Morro da Urca, a 227 metros de altura, de onde é possível ver a Enseada de Botafogo e a parte histórica e residencial do bairro da Urca. A segunda parte do passeio fica a 396 metros do nível do mar, no Pão de Açúcar, de onde se observa as orlas das praias do Leme e Copacabana, além da Região Oceânica de Niterói. É lá também que fica o Bosque do Pão de Açúcar, área verde que reúne espécies da fauna e da flora de Mata Atlântica e mirantes, pontos de parada obrigatória de contemplação.

A bilheteria do Bondinho funciona de 8h às 19h50 e está localizada à Avenida Pasteur, 520, Urca.