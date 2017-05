Indígenas, quilombolas e pescadores protestam contra leilão de campos de petróleo

Um grupo composto por indígenas de diversas etnias, quilombolas e pescadores artesanais protestou contra o leilão de campos marginais de petróleo no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (11), na frente da Agência Nacional de Petróleo (ANP), no Centro do Rio. O leilão está programado para ser realizado ainda nesta quinta.

“Hoje, no dia 11 de maio, está sendo realizada a quarta etapa de leilões para os campos marginais de petróleo, aqueles que já foram explorados pelas grandes corporações, e agora vêm outras pequenas empresas explorando o que resta”, afirmou Luiz Afonso Rosário, membro da Liga Brasil de Responsabilidade Socioambiental (Libres). Segundo ele, os leilões vão atingir campos em diversos outros estados brasileiros, além do Espírito Santo.

Ele também denunciou a falta de preparo das empresas que devem concorrer no leilão. “Ao todo são dez empresas sem equipamento ou preparo adequado para lidar com esses campos. Então, eu lhe afirmo com certeza de que haverá danos sérios ao meio ambiente com a atuação delas”.

“Eles estão vendendo os campos sem nenhuma consulta pública, enquanto a sociedade distante dos centros urbanos é a mais afetada”. Este é apenas o primeiro leilão do ano, de acordo com o grupo ainda haverá outros três.

O grupo também critica a Portaria 445/2014 do Ministério do Meio Ambiente, que proíbe a “captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, beneficiamento e comercialização” de 475 espécies, que, segundo o grupo, “obriga pescadoras a ficarem parados em terra e a mercê da criminalização, enquanto o mar continua sendo um território livre para exploração petroleira”.